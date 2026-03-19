A patente da semaglutida, princípio ativo do Ozempic e do Wegovy, vence nesta sexta-feira (20). A exclusividade na fabricação dos medicamentos era da farmacêutica Novo Nordisk. Agora, outras empresas poderão produzir e comercializar medicamentos com a mesma substância no Brasil, desde que autorizadas pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). A expectativa é de queda nos preços de até 35%, segundo projeção da EMS, uma das empresas interessadas em produzir a versão nacional.

Mas o que muda, de fato, para o paciente? Segundo especialistas, por enquanto, não é muito.

Quando os simalres chegam às farmácias?

A mudança não acontece de imediato. A Anvisa recebeu 12 pedidos de registro de semaglutida e analisa atualmente as propostas de dois concorrentes da Novo Nordisk: EMS e Ávita Care. Há ainda um pedido de semaglutida em exigência técnica no momento, ou seja, aguardando dados para seguir para análise.