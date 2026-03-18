O ministro Mauro Vieira, das Relações Exteriores, defendeu nesta quarta-feira (18) a impossibilidade de o governo brasileiro aceitar que a administração Donald Trump, dos Estados Estados, classifique as facções criminosas PCC (Primeiro Comando da Capital) e do CV (Comando Vermelho) como organizações terroristas.

"Este Congresso Nacional aprovou uma legislação que não reconhece as organizações criminosas como terroristas. Nós não podemos ser contra as leis que os senhores aprovaram", disse.

Deputados tentaram mexer na lei antiterrorismo para a equiparar as organizações criminosas a terroristas, e uma proposta nesse sentido chegou a entrar na pauta da Comissão de Constituição e Justiça, mas ainda não foi analisado.