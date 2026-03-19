A ameaça de uma nova paralisação dos caminhoneiros entrou no radar do governo federal em meio à alta do diesel e às queixas sobre o valor do frete. Lideranças da categoria mantêm o movimento em “estado de alerta” e aguardam a formalização das medidas anunciadas pelo Executivo.

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O presidente da Associação Brasileira dos Condutores de Veículos Automotores (Abrava), Wallace Landim, conhecido como Chorão, informou que a decisão será tomada em assembleia nacional marcada para esta quinta-feira (19), às 16h, em Santos (SP).