Luís Roberto, narrador esportivo da TV Globo, não estará nas transmissões da emissora na Copa do Mundo de 2026. Ele foi afastado para tratamento médico.

Narrador fazia exames de rotina e teve diagnóstico de neoplasia na região cervical. Segundo comunicado da Globo enviado à reportagem, Luís Roberto está em fase final de avaliação para o tratamento médico.

"O tratamento vai impedir o narrador de estar presente nas próximas transmissões e nos jogos da Copa do Mundo", afirmou a TV Globo, em nota.