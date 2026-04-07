Uma estudante de farmácia confundiu assalto com trote universitário na primeira noite em que dormia em uma república no bairro Monte Alegre, em Ribeirão Preto (SP). O crime aconteceu na madrugada de domingo (5); seis alunos da Universidade de São Paulo (USP) foram feitos reféns.

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Segundo as vítimas, quatro homens armados invadiram a casa, amarraram os moradores e os trancaram num quarto. A ação durou cerca de 30 minutos. Câmeras de segurança registraram a chegada e a fuga do grupo com sacolas contendo notebooks, celulares, computadores e a bicicleta de um dos estudantes.