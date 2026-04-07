07 de abril de 2026
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INVASÃO

Caloura confunde assalto com trote na 1ª noite em república

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/EPTV
Segundo as vítimas, quatro homens armados invadiram a casa, amarraram os moradores e os trancaram em um único quarto.
Segundo as vítimas, quatro homens armados invadiram a casa, amarraram os moradores e os trancaram em um único quarto.

Uma estudante de farmácia confundiu assalto com trote universitário na primeira noite em que dormia em uma república no bairro Monte Alegre, em Ribeirão Preto (SP). O crime aconteceu na madrugada de domingo (5); seis alunos da Universidade de São Paulo (USP) foram feitos reféns.

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Segundo as vítimas, quatro homens armados invadiram a casa, amarraram os moradores e os trancaram num quarto. A ação durou cerca de 30 minutos. Câmeras de segurança registraram a chegada e a fuga do grupo com sacolas contendo notebooks, celulares, computadores e a bicicleta de um dos estudantes.

A caloura Vitória dos Santos, natural de São José dos Campos (SP), acordou com os suspeitos revirando o quarto. Ela relatou que, no início, acreditou se tratar de uma brincadeira de recepção. Os criminosos apontaram arma, exigiram senha do celular e a levaram para o cômodo onde outros colegas estavam imobilizados.

O estudante de direito Juan Brito foi o primeiro abordado. Ele contou que foi amarrado, amordaçado e obrigado a fornecer senhas de aparelhos eletrônicos. Outros moradores também tiveram pertences levados.

Apesar das ameaças, ninguém ficou ferido. As vítimas registraram boletim de ocorrência. Até a última atualização, não havia suspeitos identificados ou presos.

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