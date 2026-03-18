O vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, afirmou nesta terça-feira (17) que o governo não recebeu confirmação sobre uma possível paralisação de caminhoneiros nem reivindicações formais da categoria.

Segundo ele, não há razão para greve, pois o governo adotou medidas para minimizar os impactos do aumento dos combustíveis e garantir o abastecimento. “Não tem sentido ter greve, o governo já se antecipou, já tomou medidas”, declarou.

A possibilidade de paralisação foi mencionada pelo presidente da Associação Brasileira dos Condutores de Veículos Automotores (Abrava), Wallace Landim, conhecido como Chorão. De acordo com ele, a mobilização pode ocorrer a partir de quinta-feira (19), em reação ao reajuste do diesel anunciado pela Petrobras na sexta-feira (13), um dia após o governo divulgar pacote para conter a alta.