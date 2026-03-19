Integrantes do Supremo Tribunal Federal (STF) atuam para convencer o ministro Alexandre de Moraes a autorizar a transferência do ex-presidente Jair Bolsonaro para prisão domiciliar humanitária. A defesa apresentou nesta semana o sexto pedido para a mudança de regime.
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Segundo relatos obtidos pelo SBT News, três ministros e dois auxiliares avaliam que o agravamento do estado de saúde do ex-presidente e o momento institucional vivido pela Corte favorecem a concessão do benefício. Um ministro próximo a Moraes conversou com o relator e sugeriu a flexibilização.
Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e 3 meses por tentativa de golpe de Estado e está internado em Brasília para tratar broncopneumonia bacteriana bilateral. Ele permanece na UTI e deve ficar na unidade até sábado (21).
Aliados também intensificaram articulações. O senador Flávio Bolsonaro se reuniu com Moraes na terça-feira (17), e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, enviou mensagens ao ministro, segundo pessoas próximas.
A tendência é que Moraes solicite manifestação da Procuradoria-Geral da República antes de decidir.
Com informações do SBT News.