Integrantes do Supremo Tribunal Federal (STF) atuam para convencer o ministro Alexandre de Moraes a autorizar a transferência do ex-presidente Jair Bolsonaro para prisão domiciliar humanitária. A defesa apresentou nesta semana o sexto pedido para a mudança de regime.

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Segundo relatos obtidos pelo SBT News, três ministros e dois auxiliares avaliam que o agravamento do estado de saúde do ex-presidente e o momento institucional vivido pela Corte favorecem a concessão do benefício. Um ministro próximo a Moraes conversou com o relator e sugeriu a flexibilização.