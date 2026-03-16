O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) apresentou melhora clínica e laboratorial nas últimas 24 horas, com recuperação das funções renais e melhora dos marcadores inflamatórios, segundo boletim médico divulgado nesta segunda-feira (16) pelo hospital DF Star, em Brasília.

De acordo com o documento, assinado pela equipe médica que atende o ex-presidente, Bolsonaro segue com suporte clínico intensivo e não há previsão de alta. A melhora no quadro de saúde é sinal de resposta favorável aos antibióticos, segundo os médicos.

Bolsonaro está internado desde a última sexta-feira (13), com quadro de pneumonia bacteriana bilateral decorrente de broncoaspiração. Além da administração de medicação, o político está fazendo fisioterapia motora e respiratória.