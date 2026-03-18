18 de março de 2026
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ENCONTRO

Flávio reforça a Moraes pedido de domiciliar para Bolsonaro

Por | da Rede Sampi
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Reprodução/TV Senado
A defesa protocolou novo pedido para que o ministro reconsidere decisão anterior que negou o benefício.
A defesa protocolou novo pedido para que o ministro reconsidere decisão anterior que negou o benefício.

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) informou que se reuniu nesta terça-feira (17) com o ministro Alexandre de Moraes, do STF, para reforçar o pedido de prisão domiciliar ao ex-presidente Jair Bolsonaro, preso na Papudinha por tentativa de golpe de Estado.

Leia mais: Bolsonaro apresenta melhora, mas segue sem previsão de alta

A defesa protocolou novo pedido para que o ministro reconsidere decisão anterior que negou o benefício. Os advogados anexaram relatório médico que aponta risco de novos episódios após Bolsonaro ter sido internado por pneumonia bacteriana decorrente de broncoaspiração. Na sexta-feira (13), ele passou mal e foi levado ao hospital.

Segundo a defesa, o ex-presidente apresenta quadro clínico frágil e necessita de monitoramento frequente, apesar da estrutura de atendimento disponível na unidade prisional.

Com informações do g1.

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