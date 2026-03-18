O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) informou que se reuniu nesta terça-feira (17) com o ministro Alexandre de Moraes, do STF, para reforçar o pedido de prisão domiciliar ao ex-presidente Jair Bolsonaro, preso na Papudinha por tentativa de golpe de Estado.

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A defesa protocolou novo pedido para que o ministro reconsidere decisão anterior que negou o benefício. Os advogados anexaram relatório médico que aponta risco de novos episódios após Bolsonaro ter sido internado por pneumonia bacteriana decorrente de broncoaspiração. Na sexta-feira (13), ele passou mal e foi levado ao hospital.