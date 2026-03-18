18 de março de 2026
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INVESTIGAÇÃO

Perícia aponta relação sexual antes de morte de PM

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Instagram
Exames da Polícia Científica indicam que houve relação sexual entre os dois antes da morte.
Exames da Polícia Científica indicam que houve relação sexual entre os dois antes da morte.

Exames da Polícia Civil de São Paulo apontam que o tenente-coronel Geraldo Leite Rosa Neto manteve relação sexual com a soldado Gisele Alves Santana pouco antes de ela ser encontrada morta com um tiro na cabeça, em 18 de fevereiro, no centro de São Paulo. A informação foi apurada e divulgada pelo SBT News.

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A investigação concluiu que a vítima foi imobilizada pelo pescoço, apresentava lesões compatíveis com pressão digital e estava desmaiada no momento do disparo. Vestígios de sangue foram localizados em outros cômodos do apartamento.

A polícia pediu a prisão preventiva do oficial por feminicídio e fraude processual. A Corregedoria da Polícia Militar do Estado de São Paulo também solicitou a medida à Justiça Militar. O caso está sob análise do Ministério Público de São Paulo. A defesa informou que se manifestará após acesso ao pedido.

Com informações do SBT News.

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