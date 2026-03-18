Exames da Polícia Civil de São Paulo apontam que o tenente-coronel Geraldo Leite Rosa Neto manteve relação sexual com a soldado Gisele Alves Santana pouco antes de ela ser encontrada morta com um tiro na cabeça, em 18 de fevereiro, no centro de São Paulo. A informação foi apurada e divulgada pelo SBT News.

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A investigação concluiu que a vítima foi imobilizada pelo pescoço, apresentava lesões compatíveis com pressão digital e estava desmaiada no momento do disparo. Vestígios de sangue foram localizados em outros cômodos do apartamento.