O tenente-coronel Geraldo Leite Rosa Neto se pronunciou nesta quarta-feira (11) sobre a morte da esposa, a policial militar Gisele Alves Santana, encontrada com um tiro na cabeça no apartamento onde morava, no bairro do Brás, região central de São Paulo. Em entrevista à TV Record, ele negou ter cometido o crime e sustentou que a companheira tirou a própria vida.

Segundo o oficial, ele estava no banho quando ouviu um barulho e, ao sair do banheiro, encontrou Gisele caída no chão. Neto afirmou que não prestou os primeiros socorros por não ter os equipamentos necessários, apesar do conhecimento técnico adquirido na corporação. Ele disse que acionou a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros e negou ter alterado a cena ou se aproximado do corpo.