O corpo foi exumado e o laudo necroscópico apontou lesões no rosto e no pescoço, descritas como marcas de pressão digital e arranhões compatíveis com unhas. Peritos indicam sinais de que a policial desmaiou antes do disparo e não apresentou reação de defesa.

A Polícia Civil de São Paulo solicitou à Justiça, nesta terça-feira (17), a prisão do tenente-coronel Geraldo Leite Rosa Neto, de 53 anos, no inquérito que investiga a morte da soldado Gisele Alves Santana, encontrada com um tiro na cabeça no apartamento onde morava, no Brás, região central da capital. O pedido tem aval do Ministério Público de São Paulo.

Exames toxicológicos descartaram ingestão de álcool ou drogas e confirmaram que ela não estava grávida. A perícia também identificou manchas de sangue em outros cômodos do imóvel. A investigação aguarda laudos complementares do Instituto Médico Legal e do Instituto de Criminalística para concluir a dinâmica do caso.

O tiro foi ouvido por uma vizinha às 7h28. A primeira ligação do marido à PM ocorreu às 7h57. Ele afirmou que a esposa havia se matado. Às 8h05, acionou o Corpo de Bombeiros dizendo que ela ainda respirava. As equipes chegaram às 8h13.

Socorristas relataram que o oficial estava seco, apesar de afirmar que tomava banho no momento do disparo. Também apontaram ausência de marcas de sangue nele e estranharam a posição da arma na mão da vítima. Um bombeiro afirmou que o sangue já estava coagulado quando a equipe chegou.