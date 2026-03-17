Segundo a investigação, os repasses foram feitos entre 2023 e 2024. Stefanutto foi demitido do cargo em abril de 2025, após a primeira fase da apuração.

A Polícia Federal aponta que Alessandro Stefanutto, que presidiu o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) durante o governo Luiz Inácio Lula da Silva, recebeu cerca de R$ 4 milhões no esquema de descontos indevidos em aposentadorias e pensões.

A Operação Indébito, autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, indica que a estrutura envolvida nas fraudes tinha ligação com integrantes da cúpula do INSS. A decisão cita transferências a partir de contas ligadas à advogada Cecília Rodrigues Mota, presa nesta terça-feira (17), além de indícios de pagamentos indiretos a pessoas próximas ao ex-presidente.

As investigações também mencionam comprovantes de pagamentos, reservas de hospedagem e passagens aéreas em nome de Gilmar Stelo, apontado como assessor direto de Stefanutto.

A operação cumpre 19 mandados de busca e apreensão e dois de prisão no Distrito Federal e no Ceará. Entre os alvos está a deputada Maria Gorete Pereira (MDB-CE), que usa tornozeleira eletrônica. O empresário Natjo de Lima Pinheiro também foi preso.