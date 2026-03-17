A Polícia Federal aponta que Alessandro Stefanutto, que presidiu o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) durante o governo Luiz Inácio Lula da Silva, recebeu cerca de R$ 4 milhões no esquema de descontos indevidos em aposentadorias e pensões.
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Segundo a investigação, os repasses foram feitos entre 2023 e 2024. Stefanutto foi demitido do cargo em abril de 2025, após a primeira fase da apuração.
A Operação Indébito, autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, indica que a estrutura envolvida nas fraudes tinha ligação com integrantes da cúpula do INSS. A decisão cita transferências a partir de contas ligadas à advogada Cecília Rodrigues Mota, presa nesta terça-feira (17), além de indícios de pagamentos indiretos a pessoas próximas ao ex-presidente.
As investigações também mencionam comprovantes de pagamentos, reservas de hospedagem e passagens aéreas em nome de Gilmar Stelo, apontado como assessor direto de Stefanutto.
A operação cumpre 19 mandados de busca e apreensão e dois de prisão no Distrito Federal e no Ceará. Entre os alvos está a deputada Maria Gorete Pereira (MDB-CE), que usa tornozeleira eletrônica. O empresário Natjo de Lima Pinheiro também foi preso.
De acordo com a PF, associações promoviam filiações fraudulentas de aposentados e pensionistas para descontar mensalidades diretamente dos benefícios. A corporação afirma que o grupo movimentou centenas de milhões de reais e que mais de 600 mil beneficiários foram atingidos.
A defesa dos investigados não se manifestou até a última atualização.
Com informações do SBT News.