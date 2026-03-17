A Polícia Federal e a Controladoria-Geral da União deflagraram nesta terça-feira (17) a Operação Indébito, que apura um esquema nacional de descontos associativos não autorizados em aposentadorias e pensões do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
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Na mira está a deputada federal Maria Gorete Pereira (MDB-CE), que alvo de buscas e deverá usar tornozeleira eletrônica. Também foram expedidos mandados de prisão contra o empresário Natjo de Lima Pinheiro e a advogada Cecília Rodrigues Mota. Segundo a investigação, eles atuavam com apoio de terceiros para movimentar valores.
Ao todo, a operação cumpre 19 mandados de busca e apreensão, dois de prisão e outras medidas cautelares no Distrito Federal e no Ceará. As ordens foram autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal, sob relatoria do ministro André Mendonça.
De acordo com as apurações, o grupo inseria dados falsos em sistemas oficiais para viabilizar descontos indevidos em benefícios previdenciários. Os investigados também respondem por suspeita de organização criminosa, estelionato previdenciário e ocultação e dilapidação de patrimônio.
O gabinete da deputada foi procurado e ainda não se manifestou.
Com informações do Metrópoles.