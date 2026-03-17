A Polícia Federal e a Controladoria-Geral da União deflagraram nesta terça-feira (17) a Operação Indébito, que apura um esquema nacional de descontos associativos não autorizados em aposentadorias e pensões do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

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Na mira está a deputada federal Maria Gorete Pereira (MDB-CE), que alvo de buscas e deverá usar tornozeleira eletrônica. Também foram expedidos mandados de prisão contra o empresário Natjo de Lima Pinheiro e a advogada Cecília Rodrigues Mota. Segundo a investigação, eles atuavam com apoio de terceiros para movimentar valores.