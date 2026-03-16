A defesa de Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, admitiu que o lobista Antonio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, pagou as despesas de uma viagem que o filho do presidente Lula (PT) fez a Portugal.

As informações foram prestadas pelos advogados de Lulinha nesta segunda-feira (16) ao ministro André Mendonça, do STF (Supremo Tribunal Federal).

No ofício obtido pela reportagem, a defesa afirma que ele teria sido convidado para a viagem pelo Careca do INSS para conhecer a produção dos medicamentos produzidos com canabidiol e o convidou a "acompanhá-lo sem qualquer compromisso".