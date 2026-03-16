Também foram denunciados Jéssica de Oliveira Santos e Thárcio Nascimento Salgado. Segundo a PGR, o desembargador repassou informações sigilosas sobre operações policiais em preparação, violando o dever funcional. A denúncia aponta que ele sabia detalhes das ações e mantinha proximidade com Bacellar.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) denunciou ao Supremo Tribunal Federal (STF) o deputado estadual Rodrigo Bacellar, o ex-deputado Thiego Raimundo de Oliveira Santos, conhecido como TH Joias, o desembargador Macário Ramos Júdice Neto e mais duas pessoas por obstrução de investigação ligada ao Comando Vermelho.

A Procuradoria afirma que Bacellar e TH Joias usaram os cargos para interferir em apurações relacionadas à facção. O documento cita a Operação Zargun, deflagrada em setembro do ano passado contra TH Joias, e sustenta que o êxito da ação foi comprometido.

De acordo com a denúncia, TH Joias teve conhecimento prévio da operação, retirou computadores e mídias de seu gabinete na Assembleia Legislativa do Rio e deixou a própria residência antes do cumprimento das medidas. A PGR afirma que Bacellar avisou o ex-deputado sobre a ação, fato que ele admitiu em depoimento à Polícia Federal.

O STF analisa se recebe a denúncia. Caso aceite, os investigados passam à condição de réus.