A Polícia Federal cumpriu nesta segunda-feira (9) mandado de prisão contra o delegado federal Fabrizio Romano sob suspeita no caso envolvendo o ex-deputado TH Joias, ligado ao Comando Vermelho.

A prisão foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), no âmbito da investigação sobre o envolvimento de autoridades com o crime organizado no Rio de Janeiro. Não há detalhes sobre o motivo da prisão.