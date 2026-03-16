"Estão curiosos, não é?", brincou Carlo Ancelotti antes de anunciar a parte final de sua lista de convocados para os últimos amistosos da seleção brasileira antes da convocação definitiva para a Copa do Mundo deste ano.

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Era chegado o momento de revelar os atacantes que estarão à disposição do treinador para os confrontos contra a França, no dia 26 de março, e contra a Croácia, no dia 31 -compromissos decisivos para que o comandante feche o elenco que levará para o Mundial.