Veja a última convocação de Ancelotti antes da lista final
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"Estão curiosos, não é?", brincou Carlo Ancelotti antes de anunciar a parte final de sua lista de convocados para os últimos amistosos da seleção brasileira antes da convocação definitiva para a Copa do Mundo deste ano.
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Era chegado o momento de revelar os atacantes que estarão à disposição do treinador para os confrontos contra a França, no dia 26 de março, e contra a Croácia, no dia 31 -compromissos decisivos para que o comandante feche o elenco que levará para o Mundial.
O suspense poderia ser aplacado com a revelação dos nomes de Endrick e Rayan, jovens de 19 anos que terão a oportunidade de ganhar a confiança do italiano. Mas foi uma pausa silenciosa ao final da convocação que trouxe a informação mais aguardada: Neymar não foi chamado.
A ausência do jogador do Santos novamente foi o assunto que mais gerou questionamentos para Ancelotti, que repetiu, com outras palavras, o que vem dizendo desde que foi contratado, em maio de 2025: Neymar poderá ser chamado quando estiver 100% fisicamente.
"Por que não o chamei nessa convocação? Porque não está 100% e preciso de jogadores 100%", afirmou o técnico. Desta vez, porém, ele deixou a porta aberta. "Neymar pode estar na Copa do Mundo. Se ele puder chegar 100%, ele pode estar", disse.
A convocação final para a Copa do Mundo está marcada para 18 de maio.
Na avaliação do técnico, o Brasil tem hoje outros jogadores que cumprem as exigências físicas e técnicas para representar o país e, neste momento, estão à frente do jogador do Santos. Endrick, emprestado ao Lyon, e Rayan, do Bournemouth, são exemplos que se destacam na lista divulgada nesta segunda-feira.
Revelado pelo Vasco, Rayan estreou na Premier League nesta temporada e tem quatro gols em oito jogos. "É um jogador potente, tem qualidade, boa atitude em campo. Tem se apresentado muito bem em uma liga difícil, que é a Premier League. É jovem, com certeza tem futuro na seleção. Não sei se vai para a próxima Copa, mas, pelo que está fazendo, merece estar aqui com a nossa comissão", disse Ancelotti.
Endrick, por sua vez, foi elogiado pelo treinador em um contexto coletivo, quando o italiano explicou seus critérios para convocar jogadores que ainda não haviam trabalhado com ele.
"Quando chamamos jogadores novos, não é porque queremos ver como se comportam em campo -isso já sabemos. Queremos saber como ele se incorpora ao nosso ambiente, seu caráter. É isso que vamos ver", afirmou. "Hoje chamamos jogadores que merecem estar aqui porque estão atuando bem nos clubes, como Endrick, Rayan, Danilo, Gabriel Sara, Ibañez e Bremer."
Além da adaptação ao ambiente da seleção, os novos convocados terão a chance de mostrar qualidade diante de adversários difíceis, como a França, atual vice-campeã mundial, e a Croácia, que eliminou o Brasil nas quartas de final da Copa do Mundo de 2022.
O confronto com os franceses será no Gillette Stadium, em Boston, às 17h (de Brasília). A partida com os croatas acontecerá no Camping World Stadium, em Orlando, às 21h (de Brasília).
Depois desta data Fifa, a comissão técnica da seleção brasileira vai se reunir para definir a pré-lista para a Copa do Mundo, com prazo até 11 de maio para envio aos clubes. Ao todo, até 55 jogadores podem ser incluídos nesta relação mais ampla.
No dia 25 de maio, o elenco inicia a preparação na Granja Comary, no Rio de Janeiro. Em 31 de maio, a seleção fará um amistoso contra o Panamá, no Maracanã, em sua despedida do país antes do embarque para os Estados Unidos, marcado para 1º de junho.
Já em solo americano, o Brasil fará seu último jogo antes da Copa do Mundo, contra o Egito, no dia 6. A estreia no Mundial será no dia 13, diante do Marrocos. Depois, encara o Haiti, no dia 19, e encerra a primeira fase contra a Escócia, no dia 24.
Lista de convocados
Goleiros
- Alisson (Liverpool), 33
- Bento (Al-Nassr), 26
- Ederson (Fenerbahçe ), 32
Defensores
- Alex Sandro (Flamengo), 35
- Bremer (Juventus), 28
- Danilo (Flamengo), 34
- Douglas Santos (Zenit), 31
- Gabriel Magalhães (Arsenal), 28
- Ibañez (Al-Ahly), 27
- Léo Pereira (Flamengo), 30
- Marquinhos (PSG), 35
- Wesley (Roma), 22
Meio-campistas
- Andrey Santos (Chelsea), 21
- Casemiro (Manchester United), 34
- Danilo (Botafogo), 24
- Fabinho (Al-Ittihad), 32
- Gabriel Sara (Galatasaray), 26
Atacantes
- Endrick (Lyon), 19
- Gabriel Martinelli (Arsenal), 24
- Igor Thiago (Brentford), 24
- Luiz Henriquie (Zenit), 25
- Matheus Cunha (Manchester United), 26
- Raphinha (Barcelona), 28
- Rayan (Bournemouth), 19
- Vinicius Junior (Real Madrid), 25
- João Pedro (Chelsea), 24