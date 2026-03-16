O técnico Carlo Ancelotti anunciou nesta segunda-feira (16) a convocação da Seleção Brasileira de Futebol para os amistosos da Data Fifa de março, e Neymar não integra a lista. Esta é a última relação antes da convocação final para a Copa do Mundo FIFA de 2026, prevista para maio.

O Brasil enfrenta Seleção Francesa de Futebol no dia 26 e Seleção Croata de Futebol no dia 31, em partidas preparatórias para o Mundial.

A ausência do camisa 10 era uma das expectativas antes do anúncio. O atacante ficou longo período afastado da Seleção após lesão no joelho sofrida em outubro de 2023 e busca recuperar ritmo de jogo.