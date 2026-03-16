Laudos complementares sobre a morte da soldado Gisele Alves Santana têm divulgação prevista para esta segunda-feira (16). Os documentos, elaborados pelo Instituto Médico Legal (IML) e pela Polícia Técnico-Científica, analisam a dinâmica do disparo que atingiu a cabeça da policial.

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Gisele foi encontrada baleada em 18 de fevereiro, no apartamento em que morava com o marido, o tenente-coronel Geraldo Leite Rosa Neto. Ela foi socorrida ao Hospital das Clínicas, mas morreu horas depois. No momento do disparo, apenas os dois estavam no imóvel. O oficial afirma que a esposa se matou.