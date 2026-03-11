O tenente-coronel da Polícia Militar de São Paulo Geraldo Leite Rosa Neto chamou, nesta quarta-feira (11), de "narrativas" as alegações de que ele seria uma pessoa violenta e abusiva. A classificação, segundo ele, estaria sendo feita pela família de sua mulher, a também PM Gisele Alves Santana, encontrada morta dentro do apartamento do casal com um tiro na cabeça.

"A família fala o que quiser. É cada dia uma mentira diferente para denegrir a minha imagem", afirmou. As declarações foram dadas em entrevista à TV Record. "O Brasil inteiro acha que eu sou um assassino", acrescentou o oficial.