Quatro ônibus foram sequestrados e usados como barricadas na tarde desta segunda-feira (16), na Rua Cândido Benício, na Praça Seca, na zona oeste do Rio de Janeiro. A região registra confrontos entre policiais militares e traficantes desde sexta-feira (13).

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Segundo o sindicato Rio Ônibus, dois coletivos da linha 371 (Praça Seca x Praça da República) e dois da linha 306 (Praça Seca x Castelo) foram atravessados na via, e as chaves, retiradas. Pelo menos cinco linhas municipais operam com desvios: 306, 766 (Madureira x Freguesia), 353 (Gardênia Azul x Terminal Gentileza), 636 (Merck x Saens Peña) e 371.