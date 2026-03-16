Quatro ônibus foram sequestrados e usados como barricadas na tarde desta segunda-feira (16), na Rua Cândido Benício, na Praça Seca, na zona oeste do Rio de Janeiro. A região registra confrontos entre policiais militares e traficantes desde sexta-feira (13).
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Segundo o sindicato Rio Ônibus, dois coletivos da linha 371 (Praça Seca x Praça da República) e dois da linha 306 (Praça Seca x Castelo) foram atravessados na via, e as chaves, retiradas. Pelo menos cinco linhas municipais operam com desvios: 306, 766 (Madureira x Freguesia), 353 (Gardênia Azul x Terminal Gentileza), 636 (Merck x Saens Peña) e 371.
Um caminhão também foi tomado, e caçambas de lixo foram colocadas na pista, na altura do Ipase, bloqueando o trânsito nos dois sentidos.
O Centro de Operações orienta motoristas a utilizarem a Estrada do Catonho e a Linha Amarela como rotas alternativas. A MOBI Rio informou a suspensão temporária das linhas 35 (Madureira x Alvorada – Parador), 41 (Terminal Recreio x Paulo da Portela – Expresso) e 46 (Alvorada x Penha – Expresso) no corredor Transcarioca, na altura da estação Ipase.
Linhas intermunicipais também sofrem impactos, entre elas 546L (Nova Iguaçu x Taquara), 561L (Duque de Caxias x Freguesia – via Irajá), 562L (Duque de Caxias x Freguesia – via Rocha Miranda/Pau Ferro) e 568L (Duque de Caxias x Praça Seca – via Irajá).
PRAÇA SECA | OCORRÊNCIA POLICIAL NA RUA CÂNDIDO BENÍCIO— Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) March 16, 2026
Os dois sentidos da Rua Cândido Benício estão interditados, na altura do Ipase, devido a uma ocorrência policial.
Evite a região.
Opção: Estrada do Catonho e Linha Amarela.#CORInforma#ZonaSudoeste pic.twitter.com/mfzHBx1pmA