Agentes das forças de segurança do Governo do Estado do Rio de Janeiro removeram, nesta segunda-feira (24), 593 toneladas de materiais usados como barricadas em cinco municípios, áreas alvo da Operação Barricada Zero. Sete pessoas foram presas.

Na Cidade de Deus, zona oeste, equipes retiraram blocos de concreto, pneus e colchões da rua Zózimo do Amaral, paralela à Estrada dos Bandeirantes, rota essencial para moradores que seguem para a Barra da Tijuca, Curicica e Taquara, na zona sudoeste. Também houve atuação na avenida Cidade de Deus, às margens do canal Arroio Fundo, onde foram removidas pedras fincadas no solo.

Além do Rio, forças de segurança atuam em Duque de Caxias, Nova Iguaçu, São Gonçalo e Queimados.