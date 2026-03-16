Clientes da Sabesp em todo o Estado de São Paulo podem negociar débitos com descontos de até 80% sobre o valor principal da conta, além de abatimento de 100% em juros e multas. A campanha “Acertando Suas Contas” segue até 31 de março.

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Desde janeiro, 40 mil clientes regularizaram pendências. Segundo a companhia, o programa já concedeu cerca de R$ 35 milhões em descontos, com redução média de 56% no total das dívidas negociadas.