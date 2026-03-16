Clientes da Sabesp em todo o Estado de São Paulo podem negociar débitos com descontos de até 80% sobre o valor principal da conta, além de abatimento de 100% em juros e multas. A campanha “Acertando Suas Contas” segue até 31 de março.
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Desde janeiro, 40 mil clientes regularizaram pendências. Segundo a companhia, o programa já concedeu cerca de R$ 35 milhões em descontos, com redução média de 56% no total das dívidas negociadas.
O pagamento pode ser feito via Pix ou parcelado em até 24 vezes no cartão de crédito. Para clientes com tarifa social ou em situação de vulnerabilidade, o parcelamento chega a 36 vezes no boleto.
Para ampliar o atendimento, a unidade móvel “Van Bora” percorre municípios em parceria com prefeituras, oferecendo negociação presencial sem necessidade de agendamento. A ação prioriza moradores com dificuldade de locomoção ou que preferem atendimento direto.
A renegociação está disponível em 48 postos presenciais, pelo telefone 0800 055 0195 e pelo WhatsApp (11) 3388-8000. O cronograma da van pode ser consultado nos canais oficiais da Sabesp e das prefeituras.