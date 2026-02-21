A Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) afirmou ter cobrado taxa de esgoto acima da permitida por lei para imóveis sem a coleta na zona sul da capital paulista.

Como mostrou a Folha em 12 de fevereiro, moradores do Grajaú relataram estar recebendo contas abusivas. Todos os casos são na mesma rua, a Carlos Sgarbi Filho, no Jardim Castro Alves, e só atingem quem vive em um dos lados da via. São ao menos dez residências afetadas.

Nesta sexta-feira (20), a companhia confirmou a cobrança equivocada. "A Sabesp pede desculpas pelos transtornos e informa que [...] tiveram cobrança de valor incorreto para a tarifa de esgoto. Esses imóveis estão enquadrados na tarifa de disponibilidade (pois existe rede coletora na porta), e nesses casos o valor é de R$ 37,96."