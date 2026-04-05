Um tribunal decidiu que não é possível determinar qual de dois irmãos gêmeos idênticos é o pai de um bebê concebido após a mãe manter relações com ambos no intervalo de quatro dias.

Exames de DNA confirmaram que o pai biológico é um dos dois homens, mas não permitem apontar qual deles. A decisão também considerou que cada irmão tem 50% de probabilidade de ser o genitor.

O caso foi analisado pela Corte de Apelação de Londres, no Reino Unido, após a mãe e um dos irmãos recorrerem de uma decisão anterior que havia registrado o outro gêmeo como pai na certidão de nascimento da criança. Eles pediram a revisão da responsabilidade parental.