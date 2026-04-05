Um tribunal decidiu que não é possível determinar qual de dois irmãos gêmeos idênticos é o pai de um bebê concebido após a mãe manter relações com ambos no intervalo de quatro dias.
Exames de DNA confirmaram que o pai biológico é um dos dois homens, mas não permitem apontar qual deles. A decisão também considerou que cada irmão tem 50% de probabilidade de ser o genitor.
O caso foi analisado pela Corte de Apelação de Londres, no Reino Unido, após a mãe e um dos irmãos recorrerem de uma decisão anterior que havia registrado o outro gêmeo como pai na certidão de nascimento da criança. Eles pediram a revisão da responsabilidade parental.
Segundo o presidente da Corte de Família, juiz Sir Andrew McFarlane, não é possível estabelecer a paternidade além de afirmar que o pai é um ou outro dos irmãos. A juíza Madeleine Reardon registrou que ambos tiveram relações com a mãe no período da concepção, o que torna a probabilidade equivalente.
Na sentença, o tribunal apontou que manter a responsabilidade parental de um dos irmãos sem comprovação definitiva não atende ao melhor interesse da criança. A Corte determinou que qualquer responsabilidade atribuída ao irmão registrado como pai seja suspensa neste momento.
O julgamento foi proferido remotamente em 20 de março, após audiências em novembro de 2025. O processo continua em andamento e os nomes das partes não foram divulgados.
Com informações do People.