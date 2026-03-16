A médica Andrea Marins Dias, de 61 anos, morreu após ser baleada durante uma perseguição policial na noite de domingo (15), em Cascadura, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

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Segundo a Polícia Militar, equipes receberam denúncia de que um Corolla Cross era utilizado em roubos na região. Durante patrulhamento entre as ruas Cupertino e Araruna, os agentes identificaram três veículos, incluindo o citado na informação.