Duas irmãs, de 11 e 14 anos, pularam de um carro em movimento após serem levadas pelo padrasto durante uma fuga policial na noite de sexta-feira (6), no Ceará. O homem, de 36 anos, foi preso em flagrante.

Segundo a Polícia Militar do Ceará (PMCE), a ocorrência começou em Itaitinga, após denúncia de que o suspeito discutiu com a esposa, de 40 anos, e fugiu com as enteadas. Uma viatura localizou o veículo, mas o motorista desobedeceu à ordem de parada e colidiu com outros carros durante a perseguição.

Imagens registraram o momento em que as adolescentes conseguem abrir a porta e saltar do automóvel enquanto o homem continua a fuga. Ele foi capturado no bairro Montese, em Fortaleza, após se ferir nas batidas.