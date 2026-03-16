16 de março de 2026
Portal Sampi
Portal Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
PRAIAS

Litoral de SP registra 22 afogamentos num único dia

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/@salvamarpaulista/Instagram
Guarujá concentrou a maior parte dos casos, com 12 registros e 18 vítimas salvas.
Guarujá concentrou a maior parte dos casos, com 12 registros e 18 vítimas salvas.

O Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar) atendeu 22 ocorrências de afogamento no sábado (14) em praias do litoral de São Paulo. Ao todo, 35 pessoas foram resgatadas.

Leia mais: Bombeiros salvam 340 pessoas de afogamento no litoral de SP

Guarujá concentrou a maior parte dos casos, com 12 registros e 18 vítimas salvas. Em Bertioga, houve uma ocorrência, com três resgates. São Sebastião e Ubatuba contabilizaram quatro casos cada. No primeiro município, quatro pessoas foram salvas; no segundo, oito. Em Itanhaém, uma ocorrência terminou com duas vítimas resgatadas.

Além dos atendimentos, os guarda-vidas realizaram 7.884 ações preventivas, com orientações aos banhistas sobre riscos no mar.

De acordo com o GBMar, entre 1º de janeiro e 14 de março de 2026, foram registrados 1.352 salvamentos, com 2.111 pessoas resgatadas e 49 mortes por afogamento.

Na Operação Praia Segura, iniciada em 1º de dezembro de 2025, os bombeiros contabilizam 1.861 salvamentos, 2.705 vítimas salvas, 62 óbitos, 778.075 ações preventivas e 47 resgates com apoio de aeronaves, até 14 de março.

Com informações do SBT News.

Comentários

Comentários