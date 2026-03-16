O Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar) atendeu 22 ocorrências de afogamento no sábado (14) em praias do litoral de São Paulo. Ao todo, 35 pessoas foram resgatadas.

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Guarujá concentrou a maior parte dos casos, com 12 registros e 18 vítimas salvas. Em Bertioga, houve uma ocorrência, com três resgates. São Sebastião e Ubatuba contabilizaram quatro casos cada. No primeiro município, quatro pessoas foram salvas; no segundo, oito. Em Itanhaém, uma ocorrência terminou com duas vítimas resgatadas.