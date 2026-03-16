O Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar) atendeu 22 ocorrências de afogamento no sábado (14) em praias do litoral de São Paulo. Ao todo, 35 pessoas foram resgatadas.
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Guarujá concentrou a maior parte dos casos, com 12 registros e 18 vítimas salvas. Em Bertioga, houve uma ocorrência, com três resgates. São Sebastião e Ubatuba contabilizaram quatro casos cada. No primeiro município, quatro pessoas foram salvas; no segundo, oito. Em Itanhaém, uma ocorrência terminou com duas vítimas resgatadas.
Além dos atendimentos, os guarda-vidas realizaram 7.884 ações preventivas, com orientações aos banhistas sobre riscos no mar.
De acordo com o GBMar, entre 1º de janeiro e 14 de março de 2026, foram registrados 1.352 salvamentos, com 2.111 pessoas resgatadas e 49 mortes por afogamento.
Na Operação Praia Segura, iniciada em 1º de dezembro de 2025, os bombeiros contabilizam 1.861 salvamentos, 2.705 vítimas salvas, 62 óbitos, 778.075 ações preventivas e 47 resgates com apoio de aeronaves, até 14 de março.
Com informações do SBT News.