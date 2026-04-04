O homem preso por atropelar quatro crianças em Diadema, na Grande São Paulo, nessa sexta-feira (3) admitiu à polícia que ingeriu bebida alcoólica antes de dirigir. Demóstenes Dias de Macedo, de 64 anos, afirmou que tomou “uma lata de cerveja” pela manhã e declarou que se atrapalhou com os pedais do veículo. As informações são do Metrópoles.

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Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), ele apresentava sinais de embriaguez, foi preso em flagrante e indiciado por duplo homicídio e lesão corporal.