O homem preso por atropelar quatro crianças em Diadema, na Grande São Paulo, nessa sexta-feira (3) admitiu à polícia que ingeriu bebida alcoólica antes de dirigir. Demóstenes Dias de Macedo, de 64 anos, afirmou que tomou “uma lata de cerveja” pela manhã e declarou que se atrapalhou com os pedais do veículo. As informações são do Metrópoles.
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Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), ele apresentava sinais de embriaguez, foi preso em flagrante e indiciado por duplo homicídio e lesão corporal.
Imagens de câmeras de segurança mostram quando a SUV Hyundai Creta passa pela rua General Bertoldo Klinger, atinge as crianças que estavam na calçada e colide contra o muro de uma casa na rua Santa Cruz. Duas delas morreram e outras duas ficaram feridas.
Em depoimento, o motorista afirmou que colocou o veículo no modo “drive” e que o acelerador emperrou, razão pela qual não conseguiu frear.
De acordo com a Polícia Militar, o condutor permaneceu no local até a chegada das equipes.