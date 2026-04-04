Uma senhora de 79 anos morreu depois de ser atingida por dois veículos na noite de quarta-feira (1º), na Estrada dos Casa, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. As informações são do SBT News.
Iracema de Jesus Felizardo foi socorrida e encaminhada ao Hospital das Clínicas, mas não resistiu aos ferimentos. Policiais militares atenderam à ocorrência e encontraram a vítima já dentro da ambulância.
Segundo relato de uma testemunha que fazia entregas no momento do acidente, a idosa atravessava a via quando foi atingida primeiro por um caminhão da Sabesp e, em seguida, por um carro preto. A testemunha afirmou que buzinou e fez sinais para alertar outros motoristas e evitar novos atropelamentos.
O motorista do caminhão, João Alves da Silva, de 45 anos, declarou que não percebeu que atropelou a vítima. O condutor do carro preto não foi localizado inicialmente. Posteriormente, uma mulher compareceu à delegacia e informou que estava nas proximidades no momento do acidente e que não tinha certeza sobre o que havia acontecido.
Os dois condutores foram identificados e são investigados. As diligências continuam para esclarecer as circunstâncias do acidente.
Em nota, a Sabesp informou que lamenta o acidente, presta assistência à família de Iracema, assume os custos do sepultamento e oferece apoio psicológico ao funcionário envolvido.