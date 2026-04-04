Uma senhora de 79 anos morreu depois de ser atingida por dois veículos na noite de quarta-feira (1º), na Estrada dos Casa, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. As informações são do SBT News.

Iracema de Jesus Felizardo foi socorrida e encaminhada ao Hospital das Clínicas, mas não resistiu aos ferimentos. Policiais militares atenderam à ocorrência e encontraram a vítima já dentro da ambulância.

Segundo relato de uma testemunha que fazia entregas no momento do acidente, a idosa atravessava a via quando foi atingida primeiro por um caminhão da Sabesp e, em seguida, por um carro preto. A testemunha afirmou que buzinou e fez sinais para alertar outros motoristas e evitar novos atropelamentos.