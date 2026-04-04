Duas crianças morreram atropeladas por um carro que bateu contra o muro e o portão de uma casa no bairro Taboão, em Diadema, na Grande São Paulo, no fim da tarde de sexta-feira (3).
No local, as equipes encontraram o veículo que perdeu o controle, atingiu a estrutura da casa e atropelou as crianças que estavam na parte externa do imóvel.
O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionados. O médico do SAMU constatou as mortes ainda no local.
A área foi isolada para realização de perícia. O caso foi registrado no 3º Distrito Policial de Diadema, que apura as circunstâncias do acidente.
Até a última atualização, não havia informações divulgadas sobre o motorista ou se ele permaneceu no local após a ocorrência.
Com informações do g1.