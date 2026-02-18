O GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo) resgatou 340 vítimas de afogamento em todo litoral de São Paulo durante os quatro dias de Carnaval.

Baixada Santista concentrou o maior número de atendimentos durante o Carnaval no litoral paulista. As cidades registraram o seguinte número de vítimas salvas: Guarujá (139, incluindo dois salvamentos especiais), Santos (4), Bertioga (9), Praia Grande (20), Mongaguá (20), Itanhaém (27) e Ilha Comprida (1).

No litoral Norte, São Sebastião teve o maior número de resgates, com 67 vítimas salvas. Também houve atendimentos em Ubatuba (42), Ilhabela (7) e Caraguatatuba (6).