A criadora de conteúdo Ariel Deyli relatou numa rede social que foi agredida dentro de um motel em Cuiabá (MT). Em vídeo publicado na quinta-feira (2), ela disse que a esposa de um cliente rastrou o celular dele e foi até ao local.
Ariel relatou que foi atacada por três mulheres. “Foram três mulheres para cima de mim e quase não deu tempo de pegar a minha calcinha”, afirmou.
No relato, a garota de programa contou que foi ameaçada com faca e empurrada de uma escada, e que as mulheres também tentaram quebrar sua motocicleta. “Elas agiram como se eu fosse culpada. Esse é meu trabalho. Eu sou do job”.
Imagens divulgadas mostram lesões nas costas e unha quebrada. À coluna Na Mira, do Metrópoles, ela informou que não registrou boletim de ocorrência. “Eu estou tentando esquecer. Como trabalho na rua e tenho contatos em sites, decidi não acionar a Justiça”, disse.