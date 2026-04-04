A criadora de conteúdo Ariel Deyli relatou numa rede social que foi agredida dentro de um motel em Cuiabá (MT). Em vídeo publicado na quinta-feira (2), ela disse que a esposa de um cliente rastrou o celular dele e foi até ao local.

Ariel relatou que foi atacada por três mulheres. “Foram três mulheres para cima de mim e quase não deu tempo de pegar a minha calcinha”, afirmou.

No relato, a garota de programa contou que foi ameaçada com faca e empurrada de uma escada, e que as mulheres também tentaram quebrar sua motocicleta. “Elas agiram como se eu fosse culpada. Esse é meu trabalho. Eu sou do job”.