Um paciente caiu do teto do Centro de Tratamento Intensivo (CTI) do Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, na noite de quinta-feira (12), ao tentar escapar pela estrutura de ventilação da unidade.

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Imagens que circularam nas redes sociais mostram o homem, vestido com roupas hospitalares, rompendo parte do forro e despencando dentro da sala. O teto cede em dois pontos, e ele quase atinge uma mulher que estava internada no local. Após a queda, funcionários do hospital contiveram o paciente.