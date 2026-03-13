15 de março de 2026
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RIO DE JANEIRO

Paciente cai do teto ao tentar fugir de hospital; VÍDEO

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Instagram
Imagens que circularam nas redes sociais mostram o homem, vestido com roupas hospitalares, rompendo parte do forro e despencando dentro da sala.
Imagens que circularam nas redes sociais mostram o homem, vestido com roupas hospitalares, rompendo parte do forro e despencando dentro da sala.

Um paciente caiu do teto do Centro de Tratamento Intensivo (CTI) do Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, na noite de quinta-feira (12), ao tentar escapar pela estrutura de ventilação da unidade.

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Imagens que circularam nas redes sociais mostram o homem, vestido com roupas hospitalares, rompendo parte do forro e despencando dentro da sala. O teto cede em dois pontos, e ele quase atinge uma mulher que estava internada no local. Após a queda, funcionários do hospital contiveram o paciente.

De acordo com a direção da unidade, o homem é usuário de drogas e estava internado em uma ala destinada a pacientes com Covid-19. Ele pediu para ir ao banheiro, abriu o duto do ar-condicionado e passou pelo espaço acima do forro, mas caiu no CTI.

O hospital informou ainda que o paciente estava em surto nquele momento. Ele foi reconduzido à ala original e permanece internado e estável.

Com informações do g1 Rio.

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