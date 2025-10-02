Fofão da Carreta Furacão despenca de telhado e vídeo viraliza

Durante apresentação da Carreta Furacão em Itaú de Minas (MG), no sábado (27), o dançarino fantasiado de Fofão se desequilibrou enquanto estava sobre o muro de uma oficina e caiu sobre o telhado do imóvel. O impacto causou danos à cobertura, mas o artista não se feriu.

O momento da queda foi registrado em vídeo e rapidamente viralizou nas redes sociais. Após o incidente, o artista retornou pelo mesmo buraco por onde caiu e continuou a apresentação, arrancando aplausos e risadas do público.

O grupo Carreta Furacão é conhecido por apresentações de rua com personagens, misturando acrobacias e danças para entreter o público. As performances costumam atrair grande atenção online, e este episódio aumentou ainda mais a repercussão do grupo nas redes sociais.