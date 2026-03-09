O ex-ministro da Secretaria de Comunicação Social no segundo mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Franklin Martins, relatou ter sido detido e deportado do Panamá na última sexta-feira (6), quando fazia conexão no aeroporto de Tocumen a caminho da Guatemala.
Segundo o jornalista, ele desembarcou por volta da 1h e foi abordado por dois policiais à paisana, que solicitaram seus documentos. Após ser conduzido a uma sala para esclarecimentos, foi colocado em um voo de retorno ao Brasil cerca de 13 horas depois.
Martins afirmou que o interrogatório abordou, principalmente, sua prisão em 1968, durante a ditadura militar, quando foi detido em Ibiúna. Ele declarou ter informado às autoridades que se tratava de prisão por motivação política.
O ex-ministro viajava para participar, por três dias, de um seminário promovido pela iniciativa Reconstruindo estados de bem-estar social nas Américas, na Universidade Rafael Landívar, na Guatemala.
A Associação Brasileira de Imprensa (ABI) divulgou carta aberta ao embaixador do Panamá no Brasil, Flavio Gabriel Méndez Altamirano, questionando a condução do caso e afirmando que o jornalista foi impedido de se comunicar com a Embaixada do Brasil.
Nesse domingo (8), o ministro das Relações Exteriores do Panamá, Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez, encaminhou pedido de desculpas ao chanceler brasileiro, Mauro Vieira, classificando o episódio como um “incidente”.
Com informações do Agência Brasil.