A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) emitiu na última sexta-feira (6) alerta de farmacovigilância sobre o risco de inflamação e danos ao fígado associados ao uso de medicamentos e suplementos alimentares à base de cúrcuma (açafrão) em cápsulas ou extratos concentrados.

Segundo o órgão, investigações internacionais identificaram casos raros, porém graves, de intoxicação hepática relacionados especialmente a formulações que aumentam a absorção da curcumina a níveis superiores aos do consumo habitual na alimentação.

Autoridades regulatórias da Itália, Austrália, Canadá e França já haviam adotado medidas semelhantes. Na França, a agência sanitária local registrou dezenas de relatos de efeitos adversos, incluindo casos de hepatite, ligados ao consumo de suplementos com cúrcuma ou curcuminoides.