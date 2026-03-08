A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) emitiu na última sexta-feira (6) alerta de farmacovigilância sobre o risco de inflamação e danos ao fígado associados ao uso de medicamentos e suplementos alimentares à base de cúrcuma (açafrão) em cápsulas ou extratos concentrados.
Segundo o órgão, investigações internacionais identificaram casos raros, porém graves, de intoxicação hepática relacionados especialmente a formulações que aumentam a absorção da curcumina a níveis superiores aos do consumo habitual na alimentação.
Autoridades regulatórias da Itália, Austrália, Canadá e França já haviam adotado medidas semelhantes. Na França, a agência sanitária local registrou dezenas de relatos de efeitos adversos, incluindo casos de hepatite, ligados ao consumo de suplementos com cúrcuma ou curcuminoides.
A Anvisa esclarece que o uso culinário da cúrcuma em pó é considerado seguro e não está relacionado ao alerta, já que não há evidências de risco no consumo como alimento.
Entre os sintomas que podem indicar problemas no fígado estão pele e olhos amarelados (icterícia), urina escura, cansaço excessivo, náuseas e dor abdominal. A orientação é suspender o uso e procurar atendimento médico caso surjam sinais suspeitos. Eventos adversos devem ser notificados pelos sistemas VigiMed (medicamentos) ou e-Notivisa (suplementos).
Como medida preventiva, a agência determinou a inclusão de avisos de segurança nas bulas dos medicamentos Motore® e Cumiah®. No caso dos suplementos, será aberta reavaliação técnica da substância e exigida a inserção de advertências obrigatórias nos rótulos.