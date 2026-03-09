O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, conversou por telefone nesse domingo (8) com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, e tratou, entre outros temas, da possibilidade de facções criminosas brasileiras serem enquadradas como organizações terroristas estrangeiras pelo governo americano.

Leia mais: 72% dos cariocas defendem classificar facções como terroristas

Segundo fontes ouvidas pela GloboNews, o governo brasileiro busca impedir que grupos como o PCC e o Comando Vermelho sejam incluídos na lista dos EUA. Diplomatas avaliam, reservadamente, que a medida poderia abrir margem para ações unilaterais sob o argumento de combate ao narcotráfico.