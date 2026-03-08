Um homem de 40 anos foi preso em flagrante após matar a esposa a socos na madrugada deste domingo (8), Dia Internacional da Mulher, em Praia Grande, no litoral de São Paulo. Antes e depois do crime, ele publicou vídeos com ameaças e menções ao caso nas redes sociais.
A vítima, Thais Rodrigues Rocha de Oliveira, de 34 anos, foi encontrada com sinais de espancamento, principalmente no rosto. A Polícia Militar foi acionada por volta das 6h pela irmã do suspeito, que relatou ter visto vídeos com ameaças e outro que indicava que o crime havia sido consumado.
O suspeito, Pedro Ubiratan de Oliveira, foi localizado no bairro Caieiras. Segundo a PM, ele estava desorientado e com um corte na cabeça. Aos policiais, confessou ter agredido e asfixiado a esposa, com quem mantinha relacionamento havia 20 anos e tinha três filhas.
De acordo com a polícia, o homem também afirmou ter contado à mãe sobre o crime e que ela o agrediu ao saber do ocorrido. Ele vai responder por feminicídio.
