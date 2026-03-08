Uma idosa de 72 anos atropelou um menino de 11 enquanto realizava o exame prático para obter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), em Fátima, no Tocantins.
De acordo com a Polícia Militar, a candidata perdeu o controle do veículo durante manobra. A suspeita é de que ela tenha engatado a marcha à ré sem querer, atingindo a criança, que passava de bicicleta próximo ao meio-fio. A instrutora que acompanhava a prova tentou intervir, mas não conseguiu evitar o impacto.
O garoto sofreu fratura numa das pernas, foi levado ao hospital, passou por cirurgia e recebeu alta. Ele segue em recuperação em casa.
A candidata foi automaticamente reprovada no exame. Segundo a polícia, ela não apresentava sinais de alteração da capacidade psicomotora, embora estivesse abalada emocionalmente.
A Polícia Civil do Tocantins investiga as circunstâncias do acidente, incluindo as condições de segurança do local, o fluxo de pedestres e ciclistas e possíveis falhas na organização da prova.
Com informações do Metrópoles.