Uma idosa de 72 anos atropelou um menino de 11 enquanto realizava o exame prático para obter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), em Fátima, no Tocantins.

De acordo com a Polícia Militar, a candidata perdeu o controle do veículo durante manobra. A suspeita é de que ela tenha engatado a marcha à ré sem querer, atingindo a criança, que passava de bicicleta próximo ao meio-fio. A instrutora que acompanhava a prova tentou intervir, mas não conseguiu evitar o impacto.