Um homem chamou a própria esposa de “gorda” na frente de um assaltante armado, durante roubo na zona sul de São Paulo, e os dois discutiram após o crime.

O caso foi registrado num boletim de ocorrência em fevereiro. O casal estava no carro com o filho pequeno, parado em um semáforo, quando foi abordado pelo motociclista armado com um revólver calibre 22. O criminoso exigiu as alianças.

O motorista entregou o próprio anel. Ao ser exigido que a mulher também entregasse o dela, ele afirmou em voz alta que ela não usava mais aliança porque estava acima do peso. A esposa mostrou que usava apenas um anel simples com pedra, que não foi levado.