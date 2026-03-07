Um homem chamou a própria esposa de “gorda” na frente de um assaltante armado, durante roubo na zona sul de São Paulo, e os dois discutiram após o crime.
O caso foi registrado num boletim de ocorrência em fevereiro. O casal estava no carro com o filho pequeno, parado em um semáforo, quando foi abordado pelo motociclista armado com um revólver calibre 22. O criminoso exigiu as alianças.
O motorista entregou o próprio anel. Ao ser exigido que a mulher também entregasse o dela, ele afirmou em voz alta que ela não usava mais aliança porque estava acima do peso. A esposa mostrou que usava apenas um anel simples com pedra, que não foi levado.
Depois que o suspeito fugiu, a mulher brigou com o marido por causa do comentário. A ocorrência foi registrada na Polícia Civil e será investigada pelo 26º Distrito Policial (Sacomã).
Com informações do Metrópoles.