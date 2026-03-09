O escritório Barci de Moraes Sociedade de Advogados informou que realizou 94 reuniões de trabalho no período em que prestou serviços ao Banco Master, entre fevereiro de 2024 e novembro de 2025. Em nota divulgada nesta segunda-feira (9), a banca detalhou que foram 79 encontros presenciais na sede do banco, 13 reuniões com a presidência — duas no escritório e 11 por videoconferência — e outras duas reuniões virtuais com o departamento jurídico da instituição.

Segundo o comunicado, a equipe envolveu 15 advogados e contou com a contratação de três escritórios especializados, sob coordenação da banca. O trabalho incluiu consultoria em compliance, elaboração de 36 pareceres jurídicos e revisão de políticas internas, além de atuação nas áreas penal e administrativa em casos envolvendo o banco e seus dirigentes.