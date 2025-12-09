09 de dezembro de 2025
Mulher de Moraes tinha contrato de R$129 mi com Banco Master

O documento prevê a representação do banco em diversos temas, sem vínculo com um caso específico.

O escritório de advocacia comandado por Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes, firmou contrato de R$ 129 milhões com o Banco Master. O valor seria pago em 36 meses, a partir do início de 2024, o que equivale a cerca de R$ 3,6 milhões por mês, conforme apurou o Metrópoles.

Leia mais: EUA impõem Lei Magnitsky à mulher de Alexandre de Moraes

A cópia do contrato foi encontrada no celular do dono do banco, Daniel Vorcaro, durante operação da Polícia Federal. O documento prevê a representação do banco em diversos temas, sem vínculo com um caso específico.

O escritório também conta com a atuação de dois filhos do ministro. Até o momento, não houve manifestação pública de Alexandre de Moraes nem do escritório sobre o contrato.

*Com informações do Metrópoles

