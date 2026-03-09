O Irã lançou mísseis contra a base aérea de Al Udeid, no Catar, maior instalação militar dos Estados Unidos no Oriente Médio, em retaliação a ataques americanos contra três instalações nucleares iranianas. Segundo o Departamento de Defesa dos EUA, não há registro de vítimas entre militares norte-americanos.
Leia mais: VÍDEO mostra depósitos de petróleo iranianos atingidos por Israel
Enquanto isso, autoridades israelenses e árabes indicaram que Israel busca encerrar em breve o confronto com o Irã. O governo israelense pretende concluir nos próximos dias os ataques contra alvos militares considerados prioritários, o que abriria espaço para interromper as operações.
Parlamentares iranianos também ameaçaram fechar o Estreito de Ormuz, rota estratégica que liga o Golfo Pérsico aos mercados globais. Cerca de 20% do petróleo mundial passa pelo local, além de grande volume de gás natural liquefeito. A possibilidade de bloqueio elevou a tensão nos mercados internacionais.
Com informações do CSIS e The Wall Street Journal.