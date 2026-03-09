O Irã lançou mísseis contra a base aérea de Al Udeid, no Catar, maior instalação militar dos Estados Unidos no Oriente Médio, em retaliação a ataques americanos contra três instalações nucleares iranianas. Segundo o Departamento de Defesa dos EUA, não há registro de vítimas entre militares norte-americanos.

Enquanto isso, autoridades israelenses e árabes indicaram que Israel busca encerrar em breve o confronto com o Irã. O governo israelense pretende concluir nos próximos dias os ataques contra alvos militares considerados prioritários, o que abriria espaço para interromper as operações.