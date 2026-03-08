08 de março de 2026
NOVA OFENSIVA

VÍDEO mostra depósitos de petróleo iranianos atingidos por Israel

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução de vídeo/@Iran/X
A escalada ocorre enquanto o órgão clerical responsável por escolher o novo líder supremo do Irã afirma ter decidido quem será o sucessor de Ali Khamenei.
O Exército de Israel informou ter bombardeado depósitos de petróleo próximos a Teerã na noite de sábado (8), afirmando que os locais eram utilizados para operar infraestrutura militar. Explosões foram registradas na capital iraniana.

Leia mais: Irã escolhe novo líder supremo, sucessor do aiatolá Ali Khamenei

O presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, declarou que o país será “forçado a responder” a qualquer nação vizinha que o ataque, embora tenha adotado tom conciliador ao afirmar que os países da região são amigos e aliados.

Já o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou a jornalistas a bordo do Air Force One que não busca um acordo. Segundo relatos, drones e mísseis iranianos continuam sendo lançados em direção a países do Golfo, com explosões ouvidas no Kuwait e na Arábia Saudita.

Com informações da DW.

