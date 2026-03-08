O Exército de Israel informou ter bombardeado depósitos de petróleo próximos a Teerã na noite de sábado (8), afirmando que os locais eram utilizados para operar infraestrutura militar. Explosões foram registradas na capital iraniana.

A escalada ocorre enquanto o órgão clerical responsável por escolher o novo líder supremo do Irã afirma ter decidido quem será o sucessor de Ali Khamenei.