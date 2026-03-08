O Exército de Israel informou ter bombardeado depósitos de petróleo próximos a Teerã na noite de sábado (8), afirmando que os locais eram utilizados para operar infraestrutura militar. Explosões foram registradas na capital iraniana.
A escalada ocorre enquanto o órgão clerical responsável por escolher o novo líder supremo do Irã afirma ter decidido quem será o sucessor de Ali Khamenei.
O presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, declarou que o país será “forçado a responder” a qualquer nação vizinha que o ataque, embora tenha adotado tom conciliador ao afirmar que os países da região são amigos e aliados.
Já o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou a jornalistas a bordo do Air Force One que não busca um acordo. Segundo relatos, drones e mísseis iranianos continuam sendo lançados em direção a países do Golfo, com explosões ouvidas no Kuwait e na Arábia Saudita.
Com informações da DW.
The US and Israel bombed Iranian oil depots and infrastructure. pic.twitter.com/I1ZboYrJSL— Iran's Today (@Iran) March 8, 2026