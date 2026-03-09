A eventual delação premiada do banqueiro Daniel Vorcaro só será discutida após a Polícia Federal concluir a extração de dados dos celulares apreendidos na última fase da Operação Compliance Zero.

Investigadores recolheram mais três aparelhos no momento da prisão do empresário, realizada na quarta-feira (4), em São Paulo. Os dispositivos estão lacrados e ainda não passaram por perícia. Ao todo, são oito celulares vinculados a Vorcaro sob análise.