A divulgação de mensagens atribuídas ao banqueiro Daniel Vorcaro e que teriam sido enviadas ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), intensificou a reação da oposição, com anúncio de novo pedido de impeachment e articulação para criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), apurou o portal Metrópoles.

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), informou que protocolará novo pedido de impeachment contra o ministro no Senado. Atualmente, há dezenas de requerimentos semelhantes aguardando análise da Mesa Diretora da Casa, presidida pelo senador Davi Alcolumbre (União-AP).