A divulgação de mensagens atribuídas ao banqueiro Daniel Vorcaro e que teriam sido enviadas ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), intensificou a reação da oposição, com anúncio de novo pedido de impeachment e articulação para criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), apurou o portal Metrópoles.
Leia mais: Moraes divulga 5ª nota para negar mensagens com Vorcaro
O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), informou que protocolará novo pedido de impeachment contra o ministro no Senado. Atualmente, há dezenas de requerimentos semelhantes aguardando análise da Mesa Diretora da Casa, presidida pelo senador Davi Alcolumbre (União-AP).
No Senado, o senador Alessandro Vieira (MDB-SE) apresentou requerimento para criação de CPI destinada a apurar condutas de Moraes e do ministro Dias Toffoli no âmbito do chamado Caso Master. Para instalação, são necessárias 27 assinaturas.
Na Câmara, o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) enviou ofício à Procuradoria-Geral da República solicitando análise sobre eventual prisão preventiva do ministro. Já o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), defendeu investigação e afirmou que o tratamento do caso deve seguir os ritos constitucionais.
As mensagens atribuídas a Moraes teriam sido enviadas em 17 de novembro de 2025, dia da prisão de Vorcaro. Trechos extraídos do celular dele indicam pedidos de informação sobre possível bloqueio e menção a negociações envolvendo o Banco Master.
Em nota, Moraes negou ter trocado mensagens com Vorcaro. Segundo a assessoria do ministro, análise técnica dos dados telemáticos tornados públicos pela CPMI do INSS concluiu que os prints das mensagens estavam vinculados a outros contatos no computador do banqueiro, e não ao ministro.
Com informações do Metrópoles.