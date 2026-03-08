A Polícia Federal afirma que o ex-diretor do Banco Central Paulo Sérgio Souza repassava informações sigilosas ao banqueiro Daniel Vorcaro para ajudar o Banco Master a contornar questionamentos da autoridade monetária.
Segundo a investigação, Souza alertou previamente o controlador do banco sobre movimentações financeiras identificadas pelos sistemas de monitoramento do BC, permitindo a adoção de medidas para mitigar riscos regulatórios. A informação consta em decisão do ministro André Mendonça, relator do caso no Supremo Tribunal Federal (STF).
Souza foi alvo de busca e apreensão e passou a usar tornozeleira eletrônica. Ele comandou a Diretoria de Fiscalização na gestão de Roberto Campos Neto e, mais recentemente, era chefe-adjunto do Departamento de Supervisão Bancária. O então chefe da divisão, Bellini Santana, também é investigado.
De acordo com a PF, os dois atuavam como consultores informais do banco dentro do BC, mantendo grupo de mensagens com Vorcaro para repassar informações sobre procedimentos em andamento e sugerir estratégias. Eles ainda revisavam minutas de documentos que seriam enviados pelo Master ao Banco Central.
A decisão judicial aponta que Santana participou de reuniões reservadas com o banqueiro fora das dependências do BC para tratar de temas estratégicos relacionados à atuação da instituição perante o órgão regulador.
Com informações do SBT News.