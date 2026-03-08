A Polícia Federal afirma que o ex-diretor do Banco Central Paulo Sérgio Souza repassava informações sigilosas ao banqueiro Daniel Vorcaro para ajudar o Banco Master a contornar questionamentos da autoridade monetária.

Segundo a investigação, Souza alertou previamente o controlador do banco sobre movimentações financeiras identificadas pelos sistemas de monitoramento do BC, permitindo a adoção de medidas para mitigar riscos regulatórios. A informação consta em decisão do ministro André Mendonça, relator do caso no Supremo Tribunal Federal (STF).