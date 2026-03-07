07 de março de 2026
Pai busca bebê errada no 1º dia de creche e só percebe em casa

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Correio 24 Horas
O caso aconteceu no primeiro dia de aula das duas bebês, ambas com seis meses e matriculadas na mesma turma.
Ao buscar a filha num Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) de Jaraguá do Sul (SC), levou outra criança para casa. A troca só foi identificada minutos depois, quando outro responsável percebeu o erro ao chegar à unidade.

O caso aconteceu no primeiro dia de aula das duas bebês, ambas com seis meses e matriculadas na mesma turma. Segundo a prefeitura, o pai foi inicialmente ao CMEI sem apresentar documento de identificação e foi informado de que a criança não poderia ser liberada.

Ele deixou o local e retornou pouco tempo depois. Na segunda tentativa, a bebê foi entregue, e toda a movimentação foi registrada por câmeras de segurança.

Em seguida, outro pai compareceu à unidade e, ao receber a criança, informou que não se tratava de sua filha. A direção foi acionada e confirmou o equívoco. O homem que havia levado a bebê errada retornou ao CMEI, e as crianças foram entregues aos responsáveis corretos.

A Prefeitura de Jaraguá do Sul informou que a Secretaria Municipal de Educação abriu apuração interna para investigar o caso e adotar as medidas cabíveis.

Com informações do Correio 24 Horas.

